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Mel Zelaya es operado de emergencia por líquido alrededor del corazón

El expresidente hondureño informó que la intervención quirúrgica duró una hora y fue un éxito; permanecerá siete días en rehabilitación.

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
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