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Devron García descarta crisis y aclara el tema de los pagos: "Estamos al día"

El zaguero aurinegro aseguró que el plantel se mantiene unido tras la salida de Jeustin Campos y abogó por mayor oportunidad para los técnicos hondureños.

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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