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Largas filas desde temprano para el partido inaugural del Mundial 2026
La emoción por el arranque del Mundial 2026 llevó a miles de seguidores a formar filas desde la madrugada en las afueras del estadio.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 08:06
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Redacción La Prensa
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