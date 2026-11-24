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Zonas sin luz este miércoles 25 de noviembre; consulte la lista
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Honduras supera a Centroamérica en dominio del inglés
Los datos corresponden al más reciente índice global de dominio del idioma, calculado a partir de los resultados de 2.3 millones de adultos que completaron en 2025 la prueba en línea EF SET
Redacción La Prensa
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Publicado: 24 de noviembre de 2026 a las 20:11
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Redacción La Prensa
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