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Zonas sin luz este martes 24 de noviembre; consulte la lista
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La agónica espera de Edith por una cirugía en San Pedro Sula
La hondureña luchó durante meses contra el cáncer, entre citas pospuestas, falta de medicamentos y dificultades para acceder a una cirugía. Intentaron operarla, pero se agravó y falleció
Redacción La Prensa
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Publicado: 24 de noviembre de 2026 a las 13:11
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Redacción La Prensa
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