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Fenómeno de El Niño ya se formó y podría intensificarse, advierte NOAA

La NOAA confirmó que las condiciones de El Niño ya se desarrollaron en el océano Pacífico ecuatorial y se espera que se fortalezcan hacia finales de 2026 e inicios de 2027.

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