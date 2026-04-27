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En ruinas pasan al Estado bienes de Magdaleno Meza
Una lujosa cabaña levantada por el difunto capo Madgaleno Meza en una remota montaña fue saqueada y desmantelada por personas que buscaban dinero. Bajo la Oabi se deterioró y así pasó de forma definitiva al Estado
Redacción La Prensa
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Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 17:04
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