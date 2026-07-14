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Crimen de un niño de 11 años estremece a la comunidad de Balfate

El niño José Ramón Gutiérrez (de 11 años) descansaba en una hamaca en Cerro Colorado, Balfate, cuando fue atacado por un enfermo mental que la Policía capturó poco después

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