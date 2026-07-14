Mundial 2026
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Bukele plantea la reelección indefinida y apunta a un tercer mandato
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 17:07
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Honduras
¿Durapax en el puente Papa Francisco? Esto es lo que se sabe
Redacción La Prensa
Sucesos
Video muestra el momento en que un "amigo" le dispara a quemarropa a Alberto en Olancho
Redacción La Prensa
Mundo
La NASA presenta nuevos hallazgos sobre el terremoto en Venezuela
Redacción La Prensa
Sucesos
Operativo policial deja una mujer capturada en Marcala
Redacción La Prensa
Honduras
Juan Orlando Hernández está a pocos días de regresar a Honduras
Redacción La Prensa
Mundo
Fingió embarazo y fue detenida por presunto intento de llevarse a un bebé de un hospital
Redacción La Prensa
Sucesos
Henry Lara fallece en accidente de motocicleta en San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Honduras
La Alcaldía Municipal de Wampusirpi declaró estado de emergencia por intensas lluvias
Redacción La Prensa
Mundo
Ataque armado cobra la vida de “La Chofis”, vinculada con La Unión Tepito
Redacción La Prensa
Videos
Capturan A Docente Acusado De Presuntamente Embarazar A Una Estudiante En Danlí
Redacción La Prensa
Videos
Honduras registra repunte de embarazos en adolescentes en 2025
Redacción La Prensa
Mundo
Solteros surcoreanos buscan el amor en retiro budista
Redacción La Prensa