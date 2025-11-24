Elecciones Honduras
Cierres de campaña
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Elecciones Honduras 2025
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Elecciones 2025: alcaldes de Cortés se preparan para la reelección
La efervescencia y tradición política del departamento de Cortés se reconfiguró en la contienda electoral de 2021 y reacomodó viejos liderazgos municipales.
Redacción La Prensa
seguir +
24 de noviembre de 2025 a las 12:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Mundo
Operativo internacional para dar con “El Porkys”
Redacción La Prensa
Deportes
Austria sorprende y elimina a Italia: avanza a la final del Mundial Sub-17
Redacción La Prensa
Deportes
Motagua alza vuelo y se baja al Real España con una genialidad
Redacción La Prensa
Deportes
Espinel hace confesión sobre renuncia y adiós de Edrick con Honduras
Redacción La Prensa
Sucesos
Ambulancia que llevaba heridos de caravana política sufre brutal accidente
Redacción La Prensa
Deportes
Olimpia vence a Marathón y se adueña del liderato
Redacción La Prensa
Sucesos
VIDEO: Graban el momento en el que ocurre el accidente en caravana política en Santa Bárbara
Redacción La Prensa
Guía Médica
Lo que nadie te explica sobre el ciclo menstrual
Redacción La Prensa
Sucesos
Desastre vial en caravana política deja varios muertos
Redacción La Prensa
Deportes
Tragedia en Santa Bárbara: Varias personas muertas tras accidente en caravana política del PN y PL
Redacción La Prensa
Deportes
Messi mete a la final al Inter Miami: Anota y responde a Cristiano Ronaldo
Redacción La Prensa
Deportes
Barra del Olimpia confronta a jugadores antes del clásico contra Marathón
Redacción La Prensa