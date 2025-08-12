Caminata iglesias
Cabecillas de la 18 dominan módulos en El Pozo
A unos 75 kilómetros de San Pedro Sula, en las montañas de Ilama, Santa Bárbara, está uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad de Honduras, El Pozo, construido durante el año 2014 e inaugurado tiempo después, recibiendo a sus primeros reos a través de la Operación Arpía.
Redacción La Prensa
seguir +
12 de agosto de 2025 a las 09:08
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
