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Bukele inaugura el nuevo complejo del Hospital Rosales en El Salvador.mp4
Redacción La Prensa
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Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 10:06
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Redacción La Prensa
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