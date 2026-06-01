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Fuerte explosión en la fábrica de fuegos artificiales Lourdes, en la zona de Salina, Malta
Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, mientras que la policía ya inició las investigaciones para determinar las causas del siniestro.
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Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 19:06
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