Maratón La Prensa
Accidente en Villa Nueva
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
VIDEO: Volqueta desenfrenada casi se lleva camión con decena de trabajadores municipales
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 17:06
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Deportes
Marathón rompe el mercado: anuncia fichaje de Alberth Elis
Redacción La Prensa
Videos
Finaliza audiencia de pruebas contra exfuncionarios y yerno de Contreras
Redacción La Prensa
Videos
Padres de Violeth Acosta rompen el silencio y niegan vínculos con caso Víctor Fiallos
Redacción La Prensa
Sucesos
Juan Diego Zelaya se compromete a apoyar a familiares de víctimas del accidente
Redacción La Prensa
Espectáculos
Conjunto Primavera y Luis Angel "El Flaco" invitan a los sampedranos a vivir una noche mágica
Redacción La Prensa
Honduras
Miguel Osorio, portavoz del centro asistencial, informa sobre el estado y la atención que reciben los pacientes
Redacción La Prensa
Videos
Emergencia en Tegucigalpa: accidente de vehículo pesado deja fallecidos
Redacción La Prensa
Deportes
Keyrol Figueroa se une a la H y confirma su compromiso con Honduras
Redacción La Prensa
Sucesos
Vehículo pesado provoca tragedia en colonia Villa Nueva, Tegucigalpa
Redacción La Prensa
Sucesos
Presos enfrentan cargos por arrebatarle la vida a estudiantes en El Progreso
Redacción La Prensa
Videos
Así fue la trampa en la que cinco agentes de Dipampco perdieron la vida
Redacción La Prensa
Videos
Nuevas pistas: maestro habría sido obligado a redactar carta de despedida
Redacción La Prensa