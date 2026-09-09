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Barcelona debuta a lo grande: paliza de escándalo en la Champions League

El club culé arrancó con autoridad su camino en una nueva edición de la UEFA Champions League y lo hizo con una exhibición ofensiva que terminó en una auténtica paliza

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 13:09 -
  • Redacción La Prensa
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