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Autorizan exhumación de 20 víctimas de masacre en Rigores, Colón

Las exhumaciones iniciarán el 1 de junio con tres cuerpos, a cargo de especialistas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Yoro. Los forenses practicarán autopsias en el lugar

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