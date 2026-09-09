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Apple presenta su primer teléfono plegable, el "iPhone Duo"

El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, presentó este miércoles su primer teléfono plegable, bautizado como "iPhone Duo". Tiene el tamaño de un pasaporte.

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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