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Algarabía magisterial tras llegar a un acuerdo con el presidente Nasry Asfura
Como parte de los acuerdos, las organizaciones magisteriales decidieron suspender las asambleas informativas, por lo que los docentes retornarán a sus labores de manera inmediata
Redacción La Prensa
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Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 18:06
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Redacción La Prensa
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