“Ejército de Dios” en la frontera de EEUU quiere combatir la “invasión” migrante

En Quemado acampan durante el fin de semana los activistas de “We the People” (“Nosotros, el Pueblo”, como inicia la Constitución estadounidense ), bajo el lema “Take our border back” (Recuperemos nuestra frontera).

Biden llevó el caso hasta la Corte Suprema, que autorizó a la policía fronteriza a cortar el alambrado de púas. Pero un desafiante Abbott mandó colocar más alambres y tiene el apoyo de gobernadores de otros estados del país, que le han enviado refuerzos militares.

El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, ha compartido en sus redes el lema “Ven y tómalo” [”Come and take it”], una provocación utilizada en la guerra de independencia de Texas de México en el siglo XIX.

Los republicanos de la Cámara de Representantes han iniciado un histórico proceso de juicio político contra el jefe de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas, responsabilizándolo de la crisis migratoria.

Con un negocio de alquiler de kayak en el Río Bravo, Jessie Fuentes se ve directamente afectado: “Ese río hoy es una zona de desastre (...) El parque se está volviendo una base militar”.

“Hay ciertos grupos que dicen ser un ejército de Dios, viniendo a nuestra comunidad a esparcir odio (...) Estoy preocupado porque eso no es lo que somos”, agrega.

-¿Sueño Americano?-

En Quemado, un camionero de 47 años que se identifica como Ramblin Rick, reflexiona. “La gente que cruza esta frontera ilegalmente quiere venir a Estados Unidos en busca de un sueño, pero ¿está realmente aquí el sueño? El sueño americano ya no es el que solía ser”, dice.

Uno de los oradores exclama que la lucha en el país no es entre republicanos y demócratas sino entre patriotas y traidores.

“Por eso es que mis amigos y yo nos subimos a nuestras motocicletas y vinimos hasta aquí para decir: ya basta de esto”, dice un militar en retiro apodado ‘Trigger’, de 50 años.

“Si no pueden solucionarlo, entonces Nosotros, el Pueblo [We, The People] lo vamos a arreglar”, asegura.