Elecciones en EEUU preocupan a migrantes y activistas de la frontera

Los comicios ocurrirán tras cifras históricas en diciembre de personas que buscan entrar a Estados Unidos en la frontera con México, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó el mes pasado la llegada de más de 2,2 millones de migrantes de enero a noviembre.

Pero el pastor González consideró que las campañas no frenarán la migración porque hay personas que ya no ven ninguna otra opción en sus países más que llegar a Estados Unidos.

“Mucha gente se viene porque no le queda de otra, esa gente, aunque las leyes sean más duras, se va a seguir viniendo, pero ahora con mayor riesgo”, explicó el director de una red que agrupa a 13 albergues religiosos en Ciudad Juárez.

Aún así, lamentó de un incremento en la hostilidad y el racismo contra migrantes, como la nueva ley SB4 de Texas que desde diciembre autoriza a policías y jueces de Texas a detener y deportar a extranjeros sin el debido proceso, aunque la migración es facultad del Gobierno federal de Estados Unidos.

“Ahora sí se les complica (a los migrantes) porque, al momento que entran allá, ahora cualquier autoridad los va a poder detener o deportarlos o en su caso meterlos a la cárcel hasta por 20 años”, explicó el pastor González.

Incertidumbre entre migrantes

Ana María Puero, de Venezuela, lleva cinco meses en México, de los que cuatro han sido en Juárez, donde ella está en un albergue en espera de una cita con el sistema migratorio de Estados Unidos.

La venezolana piensa que las elecciones en ambos países complicaría su llegada a Estados Unidos desde las campañas, sobre todo si Trump logra un segundo periodo como presidente.

“Por todo lo que uno escucha, él no gusta de los inmigrantes y no sabemos qué pueda pasar si él gana”, consideró Puero.

También hay temor entre migrantes de México como Verónica Samudio, del occidental estado de Michoacán.