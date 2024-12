Starlink para celular: precios y detalles del internet de Elon Musk

Starlink , la innovadora empresa de internet satelital de Elon Musk , ha lanzado un nuevo servicio llamado Starlink Direct to Cell. Este servicio promete revolucionar la conectividad móvil al permitir que los teléfonos celulares se conecten directamente a los satélites de Starlink , sin necesidad de antenas externas ni hardware especial.

¿Qué es Starlink Direct to Cell?

Dado que Direct to Cell no requiere equipos adicionales, su precio podría ser más accesible. Se estima que las tarifas iniciales rondan los $100 mensuales, aunque podrían variar según los acuerdos locales y el nivel de servicios ofrecidos.

Aunque Starlink aún no ha revelado los precios específicos de Direct to Cell, se pueden hacer estimaciones basadas en los costos actuales de otros aviones de Starlink:

El nuevo servicio, Direct to Cell, lleva esta tecnología a un nivel superior, integrándola directamente con teléfonos móviles estándar. Los satélites están equipados con un módem especial denominado eNodeB, que actúa como una torre de telefonía celular en el espacio.

¿Se necesita un teléfono móvil especial para utilizar este servicio de Starlink Direct to Cell?

No. Direct to Cell opera con teléfonos LTE disponibles en cualquier lugar donde puedas observar el cielo. No es necesario realizar modificaciones en el hardware, el firmware ni las aplicaciones específicas, lo que ofrece un acceso ideal a texto, voz e información. Solo requiere que tenga capacidad para 4G y 5G.

Retos y desafíos del servicio

A pesar de las perspectivas prometedoras, la adopción global de Direct to Cell enfrenta varios desafíos:

Regulación internacional: Los operadores locales deben obtener aprobaciones de las agencias reguladoras correspondientes.

Costos elevados: Las tarifas mensuales podrían ser prohibitivas para usuarios en países en desarrollo.

Integración Tecnológica: Será crucial garantizar que los satélites trabajen de manera fluida con las redes terrestres para ofrecer una experiencia de usuario óptima.

Todavía no se puede utilizar el servicio, a pesar de que ya se han realizado pruebas exitosas. El primer pacto entre Starlink y T-Mobile se registró en el año 2022, y en ese momento, se indicó que los servicios de mensajería de texto, conexión a internet móvil y llamadas de voz estarían accesibles entre los años 2024 y 2025. Por lo Por tanto, el año venidero será crucial en esta industria.

¿Qué se requiere? Es necesario que T-Mobile inicie los aviones. ¿Qué sucede con los demás? Es necesario que las autoridades o agencias pertinentes a cada país concedan su aplicación. Por el momento, será necesario determinar qué empresas (y de qué naciones) desean incorporarse a esta tecnología emergente.

Starlink Direct to Cell representa un avance significativo en la conectividad móvil, ofreciendo una solución innovadora para áreas remotas y situaciones de emergencia. Sin embargo, su implementación global requerirá superar varios desafíos regulatorios y económicos.