La red social X restablece gratuitamente la insignia azul de verificación

Musk compró la empresa (antes llamada Twitter) en octubre de 2022 y poco después introdujo uno de sus cambios más polémicos: Twitter Blue, o X Premium, un modelo de suscripción que permitía a cualquiera pagar por la insignia de verificación azul antes vinculada a la fiabilidad y el interés público.

Ese intento de monetizar la red social se volvió contra Musk, ya que muchos usuarios que tenían la insignia, entre ellos medios de comunicación y celebridades, aseguraron que no estaban dispuestos a pagar, y hoy al ver sus cuentas adornadas con ese símbolo aprovecharon para quejarse y bromear.

“¿Qué es esta insignia azul aleatoria que no he pedido ni he pagado?”, escribía la abogada televisiva Katie Phang, a lo que el actor Mark Hamill le contestó: “Gente: por favor, no me juzguen por mi símbolo azul gratuito”, mientras que otros consideraban que es una vuelta a la función “original” del símbolo.