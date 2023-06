Layers of Fear: videojuego de terror psicológico ya disponible

Explicar lo que hicieron con esta nueva versión de Layers of Fear resulta un poco complicado. Considerando la estructura que utilizaron, sería impreciso decir que se trata simplemente de un remake. El equipo de Bloober se unió a Anshar Studios (con quienes ya colaboraron en Observer: System Redux) y juntos no solo recrearon el primer Layers of Fear y su complemento, Inheritance, sino también Layers of Fear 2.

Pero aquí no acaba todo. Básicamente, los dos juegos y el complemento son prácticamente idénticos a sus versiones originales, con algunas diferencias visuales, pequeñas modificaciones en los rompecabezas y algunas libertades creativas sutiles pero muy bien implementadas en la narrativa.

¿Por qué? Porque a estos “remakes” se les ha agregado un nuevo personaje con su propia historia, que conecta las tres historias anteriores.

En Layers of Fear, versión 2023, asumirá el papel de una escritora que, después de ganar un premio literario, tiene la oportunidad de escribir su propio libro en un faro remoto y deshabitado. El terror de ese lugar se siente desde el principio.

Es sombrío, tenebroso, con poca iluminación e intimidante; el lugar en sí incomoda a medida que pasa el tiempo. Mientras se sienta a escribir, la autora comienza a redactar todo lo que sucede en la primera entrega de Layers of Fear y en su secuela, mientras los jugadores juegan los eventos de cada historia.

Entre todas las historias que este juego presenta, hay un hilo conductor común, centrado en el arte y en cómo las mentes, incluso las más admirables, sucumben a la locura debido a diversos factores.

También se plantea una perspectiva diferente: ¿y si detrás de toda la muerte y la locura, cada artista hizo un pacto para alcanzar la fama? Al igual que Fausto vendió su alma a Mefistófeles para lograr sus objetivos, los artistas de esta historia de terror podrían haber accedido a algo similar.

Un pintor, un actor y la nueva protagonista, una escritora. En resumen, Layers of Fear 2023 presenta una historia en la que hay varios puntos de conexión, especialmente impulsados por el primer juego, que encajan muy bien entre sí, excepto por la historia de Layers of Fear 2, que se siente un poco forzada.

Este juego marca un punto de inflexión que depende de cómo cada jugador quiera abordarlo. Por un lado, algunos pueden estar entusiasmados con el remake y sumergirse en una visión más contemplativa de la trama, dispuestos a revivir historias que no hace mucho tiempo experimentaron, con un agregado que no aporta demasiado.

Por otro lado, se puede pensar que es demasiado pronto para hacer un remake de estos juegos, y que no emociona volver a jugar las mismas historias con los mismos rompecabezas y sin sorpresas.

Layers of Fear destaca, y esto no es una novedad, en su aspecto visual, sonoro y creativo, con una optimización sorprendente incluso en máquinas no tan modernas.

Sin embargo, la historia con la escritora como protagonista es la que menos ofrece. El contenido es breve y las ubicaciones son escasas, lo que no deja mucho espacio para la creatividad, a diferencia de los remakes.

Aun así, hay momentos inquietantes, llenos de una creatividad tan perturbadora que los sitúa en la cima en términos de plasmar la locura para que los jugadores, como espectadores, lo comprendan y disfruten.

El diseño sonoro es impresionante. Todas las sensaciones que experimentan al vivir estas experiencias dependen en gran medida de los sonidos.

El sonido de la lluvia, las gotas golpeando el techo y los cristales, el viento furioso soplando de un lado a otro. Los truenos y relámpagos, los sonidos guturales e infernales, los susurros de tiempos pasados.

Cosas que caen, objetos que se mueven de lugar, golpes en las paredes. Y de repente, una voz, pasos o golpes que suceden a centímetros, y al girar para buscar su origen, se encuentra con el vacío, lo que hace que todo sea aún más espeluznante.

En cuanto al aspecto visual, el remake del primer Layers of Fear logra representar el descenso a la locura a través de elementos relacionados con la historia que se presenta.

Temas como el alcoholismo, la depresión, la soledad, el maltrato o la muerte no solo se representan mediante iconografías relacionadas, sino que están unidos por elementos propios de la profesión del artista, en este caso, la pintura.

Con todos estos elementos, logran crear climas, ambientes y escenas llenos de creatividad, repletos de morbo, situaciones oscuras y extremadamente sensibles

El DLC, Inheritance, sigue el mismo camino, ya que es una extensión de la primera parte. Sin embargo, Layers of Fear 2 está lejos de lograr el mismo impacto. Aunque su narrativa está bien pulida y la historia que intenta contar está bien desarrollada, en ocasiones se siente que se desvía.

Comienza con una perspectiva particular, luego se pierde por completo y finalmente cierra de manera sólida, pero dejando una sensación extraña. Los elementos utilizados para contar la historia no parecen estar conectados entre sí, no hay muchos puntos en común entre el personaje, su camino inminente y lo que finalmente juegan.

La inmersión no está presente y las diferentes mecánicas y jugabilidad se sienten desgastadas. Tomaron todos los elementos que hicieron que el primer juego fuera grandioso y los replicaron, perdiendo por completo el factor de originalidad.

Como se mencionó anteriormente, la historia de la escritora no logra tener el impacto necesario para equilibrar la experiencia, y parece ser más bien una excusa para lanzar un producto que no era necesario. Esto es una cuestión subjetiva, pero a diferencia de otros remakes recientes como Resident Evil 4 o Dead Space, que generaron nostalgia y ganas de revivir los recuerdos, el añadido de esta escritora no aporta nada nuevo y carece de impacto.

La historia de la escritora se desarrolla demasiado rápido, sin mucho contexto, y la razón para estar en ese lugar no es convincente. Desafortunadamente, se siente forzada.

Sin embargo, el enfoque en la rejugabilidad al introducir momentos en los que se pueden elegir diferentes caminos o tomar decisiones que afectan el final de cada aventura es algo que se agradece.

Al terminar el juego, se puede volver a ciertas escenas en las que los caminos cambian y elegir una opción diferente a la original para ver cómo se desarrolla.

Sin embargo, es importante destacar que los cambios no son drásticos y no se comparan con juegos de Telltale o Supermassive Games, donde cada decisión tiene un impacto significativo en el camino.

En Layers of Fear, el enfoque principal está en la inmersión, por lo que no se debe esperar cambios radicales en la experiencia completa.

Si nunca ha jugado a los títulos originales que dieron origen a esta nueva versión, se encontrará con una propuesta sólida que le brindará alrededor de 20 horas de juego.

Tiene sus altibajos, pero como primera experiencia, presenta bases sólidas, con sorprendentes aspectos visuales y sonoros, y una narrativa impresionante en momentos clave.

Sin embargo, los fanáticos de la saga que ya han jugado los dos primeros Layers of Fear y sus DLC no encontrarán nada nuevo. Es básicamente volver a jugar lo mismo, recorrer los mismos pasillos, completar (casi) los mismos puzzles y revivir la misma historia.

Los cambios son apenas perceptibles, pero la nueva historia con el nuevo personaje resulta ser solo una anécdota.

Lo bueno:

- Impresionantes aspectos visuales, sonoros y creativos.

- Fuerte apuesta por la narrativa.

- Creatividad e imaginación plasmadas en pos de la experiencia.

- Ambientes y climas envolventes, especialmente en el primer Layers of Fear.

- El primer Layers of Fear sigue siendo excelente y se destaca como uno de los mejores en su subgénero.

Lo malo:

- No aporta realmente nada nuevo a lo que ya han experimentado.

- Los cambios carecen de impacto.

- Algunos bugs, principalmente en Layers of Fear 2.

- Notable diferencia entre los dos remakes.

- La nueva historia se siente forzada dentro de la propuesta.