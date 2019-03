Facebook Dating la nueva herramienta de citas que piensa hacerle competencia a Tinder

Redacción.

¡Adiós a la soltería! Facebook con alrededor de unos 2.271 millones de usuarios activos al mes, según datos de We Are Social y Hootsuite vio viable crear una nueva herramienta que tendrá como finalidad establecer relaciones virtuales para luego conocerse en persona y ver si puede resultar algo más que una amistad.

Facebook Dating, te permitirá conocer a diferentes personas y si lográs hacer ´match podrás tener una cita con la persona que seleccionaste.

-Diferencia con Tinder-

Muchos piensan que esto es una copia de la app más popular de citas Tinder, quizás sea así pero a diferencia de dicha red, Facebook Dating está más centrada a crear relaciones estables que encuentros casuales.

¿Lo que se publica en Facebook Dating aparecerá en mi perfil?

La respuesta es no, ya que es una aplicación autónoma y esto no aparecerá en tu feed de la red social, tampoco podrás saber quiénes de tus amigos usan esta nueva función a menos que no estés registrado dentro de la app.

Por el momento esta nueva herramienta solo está disponible para algunos países de Latinoamérica. En Honduras por los momentos no está habilitada pero según reportes en los próximos meses estaría llegando.

A raíz de la noticia, los internautas comenzaron a crear muchos memes, aquí te presentamos algunos: