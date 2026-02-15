"Hoy 14 de febrero entregaremos": El último Tiktok de ganadero asesinado en Olancho

Catacamas, Olancho

Elmer Méndez era ampliamente conocido por dedicarse a la compra y venta de ganado. Además, había ganado popularidad en redes sociales, donde acumulaba miles de seguidores al compartir videos sobre sus actividades ganaderas y la vida en el campo.

Un reconocido comerciante de ganado fue hallado muerto la mañana de este domingo en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, luego de haber sido reportado como desaparecido por sus familiares horas antes.

El sábado 14 de febrero, Elmer subió su último video. "Compra y venta de ganado le presenta la venta de hoy 14 de febrero, día de los enamorados, vamos cargados hasta río Frío", se le escucha decir en su última aparición en Titktok.

Según el recuento que hace, llevaba cuatro vaquillas, una mula. "Estas vaquillas están vendidas a mi amigo... en Poncaya", detalla.



Su desaparición fue denunciada el sábado, poco después de la grabación del video.

El cuerpo de Méndez fue encontrado en la comunidad de Poncaya, dentro de la misma jurisdicción municipal, confirmándose así el trágico desenlace de su búsqueda.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para acordonar la escena, recolectar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes. El cadáver fue trasladado para la autopsia médico-legal, que permitirá establecer con precisión la causa de muerte y la hora en que ocurrió el crimen.

De manera preliminar, las autoridades manejan el caso como un homicidio. Equipos de investigación trabajan para determinar el móvil del asesinato y dar con los responsables.

