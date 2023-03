“Su hija está muerta”: padre cuenta cómo se enteró del accidente en Tegucigalpa

Noel Huete, maestro de educación secundaria, contó que se enteró del percance unos minutos después, pero en un incio el creyó que era algo leve.

“Hoy en la mañana que iba para mi trabajo y alguien me llamó a mi celular y me dijo que Gabriela había sufrido un accidente, pero yo asumí que era un accidente cualquiera”, relató el progenitor de la ahora fallecida.

“En otra palmada alguien me dijo lo mismo, nadie me quería decir que ella había muerto. Pero después, como a eso de las 6:30, otra persona tuvo valor y me dijo: si hija está muerta”, agregó.

De acuerdo con los datos brindados por don Noel, Gabriela Michell cursaba el quinto año de la carrera de Lenguas Extranjeras y que hace unos meses había sido cancelada de su trabajo en la Secretaría del Ambiente.