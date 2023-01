Ordenan capturar a sujeto que le cortó las manos a Rosaura Herrera

La mañana del 3 de febrero, Luis González sorprendió a Rosaura cuando ella se dirigía hacia el molino a moler maíz y la atacó a machetazos, cercenándole la mano derecha y casi le corta los dedos de la mano izquierda.

Rosaura contó que el hombre la enamoraba y la había citado en varias ocasiones, pero ella no le hizo caso, por lo que se enojó.

“Me agarró por atrás, me empujaba para el río, de repente me pegó el primer cumazo (machetazo), y dijo ‘para qué me voy a meter muy largo, para lo que voy a hacer, acá nomás lo hago’. Me dio cuatro cumazos en la cabeza, me botó el pelo, me pegó los otros en la espalda y las piernas, yo metía las manos deteniéndome la cabeza; pero fue para perder mis manos, las perdí, porque no puedo hacer nada, solo paso esperando a que me lleven la comida a la boca”, lamentó.

La mujer estuvo ingresada en el Hospital del Sur y luego en el Escuela de Tegucigalpa.

Rosaura y su familia, que son de escasos recursos, exigen que se capture a Luis González y se haga justicia.