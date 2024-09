“El tiempo me está dando la razón del maltrato que sufrí”

“El tiempo me está dando la razón y evidenciando todo el maltrato del que fui víctima por parte de Isaac, quien se ha llenado la boca diciendo que es víctima y el malo de una historia mal contada. La justicia me ha llegado”, dijo la modelo colombiana Daniela Aldana Pinzón luego de conocer que su agresor y exnovio Isaac Emanuel Sandoval fue declarado culpable en los juzgados sampedranos por el delito de maltrato familiar habitual.

“Estoy satisfecha con el resultado del juicio porque la verdad salió a la luz. Lo que más me interesa es limpiar mi nombre, mi imagen y limpiar la forma en la que él me ha denigrado y todo lo que ha inventado de mí. Quería dejar evidenciado que él no es una víctima, como ha hecho creer a la gente, y que es una mala persona y padre porque me ha dejado sola con el embarazo”, manifestó.

Y prosiguió: “Espero que le pongan una multa grande en compensación, ya que la ley no lo meterá preso, ya que este tipo de delito no es penado con cárcel, pese a que la vida de las mujeres corre peligro con este tipo de agresores, que aprovechan la simpleza de la justicia para seguir maltratando a las mujeres sin ningún miedo. No es justo para las mujeres que sufren este tipo de violencia ver a su agresor en la calle sin pagar las consecuencias de sus actos”.

El caso de Aldana e Isaac salió a la luz en 2023, luego de que circulara un video en donde se ve cómo el joven la agrede e incluso la golpea con el carro en la calle. Tras verla inconsciente la llevó al hospital Mario Rivas. Desde entonces, los problemas aumentaron entre ambos, a tal punto que Isaac ha sumado cinco procesos judiciales por maltrato y violencia.

Luego de ser declarado culpable el martes pasado por el delito de maltrato familiar habitual, la lectura de la sentencia quedó programada para hoy a las 9:30 am.