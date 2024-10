Conmoción en Azacualpa: “Sentimos miedo de salir en la noche”

Azacualpa

“En mi casa sentimos miedo de salir en la noche, ya que uno no sabe qué tan peligroso es este grupo y si es cierto que van a agarrarlo a uno para matarlo. Mejor hay que tomar sus precauciones”, relató Dunia Chacón, una joven mujer vendedora de frutas en el parque central de Azacualpa, Santa Bárbara.

Este municipio se mantiene en zozobra luego de que un grupo delictivo denominado Nueva Generación anunciara una “limpieza” de violadores, ladrones y asesinos y un “toque de queda” después de las 11:00 pm.

Diario LA PRENSA llegó ayer al municipio y el hermetismo es evidente entre la población que camina por las calles. Al tratar de consultarles sobre la situación, muchos prefirieron abstenerse de hablar, y es que una de las amenazas en rótulos advierte que aquel que lo haga tendrá problemas. Otros solo dijeron que en las noches las calles están desoladas porque están tomando precauciones para evitar ser víctimas del grupo que ha emitido las amenazas.

Juan Ramón Méndez Portillo indicó que “uno que no anda en cosas malas no tiene por qué tener miedo. Además, después de lo que ha ocurrido, hay más presencia policial y militar, y eso es bueno, ya que son ellos quienes deben hacer justicia, no los grupos criminales”.

El comentario de Méndez Portillo se deriva del hecho de que las autoridades policiales y municipales han tomado medidas sobre el caso con el fin de tranquilizar el miedo colectivo generado por varios crímenes en la zona. Uno de ellos ocurrido el sábado 12 de octubre en la comunidad de Agualote, en donde Ana Arita (de 79 años), una mujer muy conocida y querida en el pueblo, fue violada y asesinada.

Según informaron autoridades, miembros del grupo Nueva Generación tuvieron acceso a un video en el que presuntamente se ve al responsable.

Es así que queriéndose tomar la justicia por su cuenta, el grupo criminal mató a pedradas y le cortó sus genitales a Fredy Murcia, sindicado como el responsable de matar a Ana Arita.