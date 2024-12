“Yo estaba en SPS cuando ocurrió lo del perrito”: Edwin Núñez

Insistió en que él se encontraba en San Pedro Sula cuando ocurrió el ataque el 5 de diciembre. Remarcó que la confusión le ha provocado problemas personales. “Yo estaba en San Pedro Sula cuando ocurrió lo del perrito”, dijo.

Precisó que es expolicía y actual instructor de la entidad, aunque en suspensión por un proceso legal.

“No me explico por qué se dio este informe a varios medios de comunicación. Me gustaría saber por qué la policía hizo esto”, dijo Núñez Amaya.

El Ministerio Público (MP) había publicado detalles sobre un requerimiento fiscal contra un agente policial identificado como Edwin Fernando Corea Núñez, un nombre similar al de Edwin Gustavo Núñez. El MP precisó que la próxima audiencia sería el 19 de diciembre y que se defendería en libertad.

“Solamente quiero pedirle a la población que me ayuden porque no he sido yo quien lastimó el perrito, que se ayude a limpiar mi imagen porque eso se me puede hacer un problema más grande”; concluyó Núñez Amaya.