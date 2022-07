Hija de Romeo Vásquez recuerda a primo, exnovio y amigo asesinados en Tegucigalpa

“Me pregunto cuándo Honduras va a cambiar. O sea, ya es momento, ya basta. Hago un llamado a la consciencia porque no podemos vivir de esa manera, no podemos”, agregó.

Posteriormente, se refirió a Salomón, quien, según dijo, fue su novio. “Él era súper protector y celoso, teníamos peleas a cada rato y si me viera con este vestido me hubiera dicho ‘quitate eso, no me gusta’”, dijo entre risas.

Sobre Luis, contó que solía preguntarle siempre sobre su vestimenta, pues era muy sincero para emitir su opinión. “’¿Te gusta mi outfit?’ le decía, y si a él no le gustaba yo me iba a cambiar inmediatamente. Él era mi confidente en todo”, expresó la joven.

“A Said le gustaba la ropa loca, le gustaban camisas fashion. Él me hubiera dicho: ‘qué chingón lo que andás puesto’, dijo mientras mostraba un vestido negro que lucía.

Luis Zelaya fue ultimado a balazos, según se ve en los vídeos de las cámaras de seguridad, luego de pretender defender a sus tres amigos. Él comenzó a discutir con uno de los criminales creyendo que de verdad era un agente de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) mientras otros sujetos tenían a Norlan, a Said y a Solomón contra una pared.

De acuerdo con la joven hondureña, esa era un característica de su primo: preocuparse por los demás. “Me cuidaba, me llevaba a todos lados, me llevaba por cafés, pasaba por todas mis amigas, me escuchaba todos mis dramas de novio, no me juzgaba, si estaba en peligro se levantaba a cualquier hora por mí y siempre me preguntaba cómo andaba vestida”, escribió.