Hermano de Zulma Rodríguez: “Siento destrozado mi corazón, era mi hermana más amada”

Josefa Bardales, madre de Zulma Paola, dijo que la niña tenía problemas de la vista, por lo que no estaba matriculada en la escuela y ese sábado salió junto a su otra hija de 8 años y un primito a jugar al río, pero horas más tarde solo regresaron dos niños, quienes avisaron que dos hombres se la habían llevado a Zulma.

Mario Orlando Rodríguez, alcalde auxiliar de la aldea, contó que “desde el sábado en la noche comenzamos a buscarla. El domingo avisamos a la Policía y subimos a la montaña esperando encontrarla viva, fue terrible encontrarla muerta, no sabemos por qué hicieron eso a una niña inocente”.

José Lenín Rodríguez, hermano de la niña, fue requerido por la Policía para investigación, pero fue dejado en libertad y dijo que el día que desapareció su hermana, él estaba cortando café, “siento destrozado mi corazón, era mi hermana más amada, no creo todavía que esté muerta”.

La niña estaba matriculada en la escuela, pero todos los días llegaba para comer de la merienda y colaboraba con las actividades y mandados del centro educativo.

“El pasado viernes fue la última vez que la vi, no olvidaré sus palabras porque me dijo ‘profe, qué bonita anda’, me limpiaba el escritorio, todos la queríamos en la escuela, era una niña inocente, no se merecía esto”, lamentó Xenia Hernández, maestra de la escuela.