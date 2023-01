‘Soy inocente’: don José no quemó a mujer y juez lo deja libre

“Soy inocente de todo lo que me acusan”, esas fueron las palabras de don José Daniel Lira, un hombre de 56 años de edad, a quien la Policía Nacional (PN) había vinculado al asesinato de una muchacha que fue quemada viva en Jacaleapa, El Paraíso.

Don José, dedicado al oficio de la construcción, había sido detenido en Comayagüela, Francisco Morazán, y de inmediato su fotografía fue difundida a través de las redes sociales, aunque bajo el nombre de Andy García.

Él fue puesto de nuevo en libertad esta misma mañana, pues las autoridades, a pesar de la forma en que lo expusieron, no tenían ninguna prueba en su contra.

Ahora don José viajó buscó a los medios de comunicación para limpiar su imagen y denunciar la injusticia que se había hecho con él. Toda su familia lo acompañó y respaldó.

“Fue el sábado a las 7:00 am, cuando yo me disponía a salir hacia el trabajo con mis hijos, y en eso venía una motorizada, me rodearon el carro y nos pidieron los documentos. Al darles las identidades nos dijeron que ‘no había sistema’, pero después salieron de un callejón, le dieron las identidades a los demás y me señalaron a mí, que conmigo era la cosa”, recordó don José.

”Yo lo que quiero aclarar al pueblo hondureño, a las personas que me conocen, que yo soy inocente. Hago un llamado a las autoridades, que investiguen antes de difamar y dar información a los medios investiguen”, agregó.

El ciudadano reveló que la Policía lo vinculaba a un crimen que ocurrió en 2004, “del cual también soy inocente ante los ojos de Dios”.

Por último, reveló que el juez lo puso en libertad, pero aún debe presentarse en los tribunales el 24 de enero de 2023, pues irá a otra audiencia.