  1. Inicio
  2. · Sucesos

Buscan a pintor de carros sordomudo tras desaparecer en Villanueva, Cortés

Yerlyn David Sagastume, de 37 años, desapareció el domingo 11 de octubre en Villanueva, Cortés. Vestía gorra y camisa negras, además de una calzoneta gris

Buscan a pintor de carros sordomudo tras desaparecer en Villanueva, Cortés

Yerlyn David Sagastume, de 37 años, fue reportado como desaparecido en Villanueva, Cortés. Si tiene información sobre su paradero, puede llamar al 9624-4544.

Villanueva, Cortés. Yerlyn David Sagastume, de 37 años, desapareció el domingo 11 de octubre, alrededor de las 4:40 de la tarde, en las inmediaciones de una gasolinera ubicada en la zona de El Talangueño, en Villanueva, Cortés.

Yerlyn David Sagastume es descrito como un hombre sordomudo, de piel blanca, complexión delgada, calvo y de estatura normal. Se dedica a la pintura de vehículos.

"Si tienes problemas decime": le dijo Yeni Rivera a su esposo un día antes que la mataran

Al momento de su desaparición vestía una gorra negra, una camisa negra y una calzoneta gris, características que podrían ayudar a identificarlo.

Las personas que tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al número telefónico 9624-4544 para brindar detalles que contribuyan a localizarlo.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias