Buscan a pintor de carros sordomudo tras desaparecer en Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés. Yerlyn David Sagastume, de 37 años, desapareció el domingo 11 de octubre, alrededor de las 4:40 de la tarde, en las inmediaciones de una gasolinera ubicada en la zona de El Talangueño, en Villanueva, Cortés.

Yerlyn David Sagastume es descrito como un hombre sordomudo, de piel blanca, complexión delgada, calvo y de estatura normal. Se dedica a la pintura de vehículos.