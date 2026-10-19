Buscan a pintor de carros sordomudo tras desaparecer en Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés. Yerlyn David Sagastume, de 37 años, desapareció el domingo 11 de octubre, alrededor de las 4:40 de la tarde, en las inmediaciones de una gasolinera ubicada en la zona de El Talangueño, en Villanueva, Cortés.
Yerlyn David Sagastume es descrito como un hombre sordomudo, de piel blanca, complexión delgada, calvo y de estatura normal. Se dedica a la pintura de vehículos.
Al momento de su desaparición vestía una gorra negra, una camisa negra y una calzoneta gris, características que podrían ayudar a identificarlo.
Las personas que tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al número telefónico 9624-4544 para brindar detalles que contribuyan a localizarlo.