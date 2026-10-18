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Autoridades reporta el hallazgo de 11 mil arbustos de presunta hoja de coca en Atlántida

Las autoridades militares reportaron el hallazgo de un cultivo ilícito de unos 11,000 arbustos en una zona montañosa de La Másica, Atlántida

Autoridades reporta el hallazgo de 11 mil arbustos de presunta hoja de coca en Atlántida

La PMOP localizó un cultivo de dos manzanas con unos 11,000 arbustos de supuesta hoja de coca en La Másica, Atlántida.

 Foto: Cortesía

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) aseguró un cultivo de aproximadamente dos manzanas de extensión, con unos 11,000 arbustos de supuesta hoja de coca , en el sector montañoso de Cuerito, municipio de La Másica, Atlántida, informó las Fuerzas Armadas de Honduras.

De acuerdo con la institución militar, el hallazgo se produjo durante patrullajes de largo alcance realizados en la zona. Las autoridades indicaron que el cultivo fue localizado como parte de las acciones dirigidas a combatir las actividades ilícitas en el territorio nacional.

Las operaciones estuvieron a cargo de las Fuerzas Armadas, a través de la PMOP y el Noveno Batallón de la Policía Militar del Orden Público (9.° BPMOP), según la información difundida por la institución.

Hallan cultivo con más de 3 mil ​​​​​plantas de supuesta marihuana en una montaña de Tocoa, Colón

El aseguramiento se enmarca en las operaciones de la Agencia Nacional contra el crimen, orientadas a combatir el narcotráfico y otras actividades vinculadas con el crimen organizado.

Las autoridades militares reiteraron su compromiso de continuar con este tipo de operaciones en distintas zonas del país.

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Redacción La Prensa
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