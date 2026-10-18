Autoridades reporta el hallazgo de 11 mil arbustos de presunta hoja de coca en Atlántida

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) aseguró un cultivo de aproximadamente dos manzanas de extensión, con unos 11,000 arbustos de supuesta hoja de coca , en el sector montañoso de Cuerito, municipio de La Másica, Atlántida, informó las Fuerzas Armadas de Honduras.

De acuerdo con la institución militar, el hallazgo se produjo durante patrullajes de largo alcance realizados en la zona. Las autoridades indicaron que el cultivo fue localizado como parte de las acciones dirigidas a combatir las actividades ilícitas en el territorio nacional.

Las operaciones estuvieron a cargo de las Fuerzas Armadas, a través de la PMOP y el Noveno Batallón de la Policía Militar del Orden Público (9.° BPMOP), según la información difundida por la institución.