Tres muertos en paila de un camión en residencial El Limonar de San Pedro Sula

San Pedro Sula.



Vecinos de la residencial El Limonar de San Pedro Sula amanecieron sorprendidos este miércoles, luego de que se reportara el hallazgo de tres hombres muertos en la paila de un camión.



Antes de las 6:00 am, el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibió la denuncia de que los cadáveres de tres personas se encontraban en la parte trasera de un "camioncito", por lo que elementos de la Policía Nacional se trasladaron hasta el sector.



Al llegar a la escena, ubicada frente a un plantel y taller de una empresa de transporte pesado, los uniformados constataron el hecho, por lo que procedieron a cerrar la calle para realizar las pesquisas.



Hasta las 8:00 am las víctimas no habían sido identificadas, y solo se sabía que uno vestía camisa gris y pantalón negro, otro pantalón gris y camisa azul, y uno con pantalón azul y camisa amarilla.

Dos sospechosos del crimen fueron capturados en el sector Lomas del Carmen.

Un vecino que presenciaba la escena del crimen dijo que el hecho sorprende a los habitantes de El Limonar, pues "es un vecindario tranquilo". Agregó que no se escucharon detonaciones, por lo que se presume que el camión con los cuerpos solo los llegaron a dejar a ese lugar.

Capturan a sospechosos del triple crimen

La Policía Nacional informó que se capturaron a dos sujetos sospechosos de haber cometido el crimen, luego de darles seguimiento con cámaras de vigilancia.



El vocero policial, Juan Sabillón, dijo que "las cámaras han jugado un papel fundamental para darle seguimiento y detención a los sospechosos", quienes fueron capturados en el sector Lomas del Carmen.



Los individuos se conducían en un Honda Civic gris con placas HBF 7463. El vehículo será investigado si ha sido utilizado para cometer actos delictivos. La Policía no brindó el nombre de los capturados.