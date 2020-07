"Son oro puro para mí", el último mensaje de German Vallecillo Jr. antes de su asesinato

La Ceiba, Honduras.

"¡Wow! Qué especiales todos. Me levanto y ya tengo cientos de mensajes. Gracias, me siento bendecido", así expresaba German Vallecillo Jr. su alegría por tantas muestras de cariño en el día de su natalicio.

El comunicador no mostraba ninguna preocupación o miedo en sus redes sociales antes de ser asesinado este miércoles 1 de julio en La Ceiba. Al contrario, se sentía bendecido y dichoso por todo lo que leía en su teléfono celular, pues estaba de cumpleaños y cientos de personas lo felicitaban.

Vallecillo logró subir en las redes sociales varias publicaciones con sus mensajes de agradecimiento, incluso un par de videos donde mostraba el cariño que tenían hacia él las personas que lo seguían.

"No eran ni las 7:00 AM y mi WhatsApp ya tenía mensajes de todas partes del mundo, desde media noche. Y no digamos el Facebook, ya son las 9:00 Am y probablemente será imposible contestarles a todos el resto del día, pero si hay algo bonito en todo esto es el cariño sin ningún compromiso que me tienen todos. Tantas bendiciones que me mandan que son "oro puro" para mí. No hay nada con más valor en este mundo que la gracia de Dios y tener tanto amigos. Dios los bendiga a ustedes y sus familias. Gracias de todo corazón", escribió el periodista.

Paradójicamente, el mismo día que cientos lo felicitaban, los mensajes se volvieron de luto pues al mediodía fue vilmente asesinado por sujetos en la residencial El Naranjal junto a su camarógrafo Jorge Posas.