“La última vez que hablé con ella fue hace 8 meses”: madre de hondureña asesinada en EEUU

DANLÍ.

Hace 23 años, en 1996, dejó su amado barrio El Carmelo, en Danlí, El Paraíso. Se fue como miles de hondureños lo han hecho y desde ese entonces no volvió a pisar la tierra que la vio nacer.

Francis Vannesa Martínez (de 41 años) fue encontrada sin vida, a eso de las 10:00 pm del domingo pasado dentro del apartamento en el que residía en Austin, Texas.

La hondureña hacía vida marital con un mexicano, quien se ha convertido en el principal sospechoso tras no ser encontrado por la Policía de la ciudad. Ella tenía tres hijos: una joven de 18 años, otro de 15 y una de diez.

Doña Martha Martínez, mamá de Vanessa, quien aún vive en Danlí, contó que ella trabajaba en una fábrica de tabaco y estudiaba por la noche en el Instituto Departamental de Oriente (IDO) y llegó a tercer ciclo.

Francis “se fue hace 23 años, me dijo que se iba, pero no para Estados Unidos, sino que iba a trabajar a San Pedro Sula”.

La información proporcionada en EUA detalla que Francis Martínez estaba dentro de la bañera de su apartamento cuando su hija la encontró sin vida. La hondureña tenía varias heridas en su cuerpo

La progenitora dijo que se dio cuenta de que “iba para Estados Unidos por otra gente, todo el mundo sabía, menos yo; después cuando iba en el camino ella me hablaba”.Reveló que hace ocho meses tuvo la última comunicación con ella. “Habíamos tenido unas discusiones, entonces ella me dijo que ya no le escribiera, yo le dije: 'gracias' y no le volví a hablar”.

La madre de la infortunada hondureña se presentó ayer a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa con la intención de solicitar una visa humanitaria para asistir al sepelio de su hija en Austin.