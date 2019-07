Familiares y liberales velan restos de Óscar "El Pelón" Acosta en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Los restos mortales del exalcalde de Tegucigalpa, Óscar "el Pelón" Acosta están siendo velados en la sede del partido Liberal este sábado ante la consternación de familiares y cientos de militantes de este partido político.

Luego de permanecer por unas horas en una funeraria de Tegucigalpa, el cuerpo del ingeniero fue llevado a las instalaciones del Consejo Central del Partido Liberal donde también le rindieron homenaje amistades y líderes políticos.

Tres sicarios que se conducían en un vehículo turismo asesinaron ayer en horas del mediodía al exalcalde de la capital a "el Pelón" Acosta cuando manejaba su camioneta por una de las calles de la colonia Miraflores Sur, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

"Esto que sucedió es lamentable, nadie merece morir así. Nosotros recordamos a don Óscar por ser amable y siempre lo hacía sentir a uno parte de su familia", dijo una de las liberales presentes en el velatorio.

Acosta ha sido el único militante del Partido Liberal que ha llegado a dirigir la alcaldía del municipio del Distrito Central en el período 1994 a 1998.

En el homenaje, los liberales en común calificaron a Acosta como un líder con espíritu de servicio y un personaje histórico del partido.

"Nos quedará el luto y dolor de su asesinato, esperamos que esta no sea una cifra más. No es humano la forma en que asesinaron al "Pelón" Acosta, esta no es la sociedad hondureña que merecemos", dijo Eduardo Martell, dirigente liberal que dio un discurso en el evento póstumo.

Los restos del exedil serán sepultados este domingo en horas de la mañana, informaron sus familiares.

La Policía Nacional dijo que las investigaciones en relación a su muerte van avanzadas y en los próximos días darán a conocer primeros resultados.