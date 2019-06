Asesinan a soldador mientras descansaba en una hamaca en Choloma

Choloma, Honduras.

La ola de violecia sigue cobrando víctimas sin parar en el municipio de Choloma, Cortés al norte de Honduras.

El soldador Rubén Barralaga (38) fue ultimado a balazos hoy en la colonia Bella Vista de Choloma.

Se informó que a eso de las 10:00 am el soldador estaba en un solar baldío que los habitantes tienen como una zona de esparcimiento.

Barralaga estaba descansando en una de las hamacas instaladas allí y fue cuando llegó un individuo de apariencia joven y le disparó en varias ocasiones con una pistola. Barralaga quedó muerto en la hamaca.

Foto en vida de Rubén Barralaga.

Los parientes del soldador dijeron que no saben porqué lo mataron pues no tenia enemigos y no les había comentado que tuviera problemas.

El vivía cerca de donde lo mataron.

Más temprano, en la colonia Santa Fe de ese mismo municipio asesinaron a Byron Aleman Reyes de varios impactos de bala. El ahora occioso era albañil y tenia 29 años.