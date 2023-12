Jolibeth Sánchez, la artista de la joyería que traspasa fronteras

La flora y fauna de Honduras la inspiran a crear piezas que son verdaderas obras de arte. Este ha sido el año de cosecha para Jolibeth Sánchez, diseñadora de joyas y propietaria de la Joyería Orquídea de Oro.

Su talento y trayectoria empresarial fueron reconocidos por parte del consulado de México en New York; El Bridal Bazaar, en los Customer Choice Awards, en la categoría Joyería del año 2023; Emprendedora Sin Fronteras 2023, del proyecto especial “Mujeres adelante”.

Sánchez también obtuvo en noviembre el primer lugar en la categoría Diseñadora de joya y marca latina del año en los Latin Fashion Awards 2023 en Washington, Estados Unidos.

Por si fuera poco, recibió un reconocimiento por parte de la Fundación trastorno del espectro autista en adultos de Honduras (FUNTEAH), “una fundación que ha tocado mi corazón y les invito a conocerla”.

Sus diseños han sido expuestos en grandes eventos internacionales, los Latin Fashion Week en New York, en la semana de la moda; dos años consecutivos en Costa Rica Fashion Week: en la Embajada de Honduras en España y en el Spring Colors en Rhoden Island, Estados Unidos.

“Hacemos envíos desde Honduras a todo Estados Unidos y estamos en una tienda en Brooklyn, New York y en la tienda This is Latin American. En Honduras tiene tiendas en Tegucigalpa en Plaza Haytt, en centro comercial Los Próceres y en Mall Galería en Avoka”.

Orquídea de Oro, su marca y negocio, “surgió del amor al arte y de las ganas de salir adelante cumpliendo mis sueños y demostrarles a mis hijos que los sueños se pueden lograr con esfuerzo y trabajo”.

“Mi inspiración es crear piezas exclusivas inspiradas en la naturaleza como ser la flora y fauna de nuestro país, y con ellos poder destacar con cada diseños creados y diseñados directamente de la marca”, cuenta.

Jolibeth exhorta a las mujeres emprendedoras a no rendirse. “Si en verdad tienes el sueño de ser emprendedor, deja tus miedos, la clave está en dejar de pensar y empezar a actuar, y lo digo porque yo soñé desde que tenía 5 años en ser diseñadora de joyas, has un plan, reinvéntate, ahora hay diferentes plataformas que apoyan el emprendedor, tú puedes salir adelante”.

La emprendedora tiene claro qué hará en 2024. “Orquídea de Oro ya es una marca y mi sueño es tener tiendas en diferentes partes del mundo y poder demostrar que en nuestro país hay mucho arte convertido en joyas de materia prima y mano de obra 100% hondureña. Otro de mis más grandes sueños es convertir a Honduras en un destino turístico de orfebrería hecha a mano con diseños exclusivos”.