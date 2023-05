Hondureño destaca en el extranjero como curador de importantes eventos

El joven experto siguió contando que trabaja para THE OFFICE performing arts + film, “gracias a mi preparación y las oportunidades que se me han brindado, se me da la coyuntura de trabajar en una empresa multinacional que se llama The Office Arts como curador y productor. Esta empresa cuenta con dos oficinas en Nueva York y una oficina en Londres; la misión es llevar arte por todo el mundo y que genere un impacto positivo en la sociedad y en las comunidades”.

Y no es que ha sido fácil llegar hasta donde lo ha conseguido, aunque esto se escriba en cuestión de poco tiempo, lo cierto es que su vida ha sido equivalente de perseverancia, ha encontrado fuerzas en los artistas que luchan por sus sueños, especialmente los hondureños y demás hermanos centroamericanos que generalmente no son reconocidos y celebrados a una escala internacional, pero aun así, trabajan fuertemente todos los días.

“Hay mucho talento en Honduras y en Centroamérica, hay que educar a más jóvenes en los negocios del arte y la cultura para que colectivamente se puedan gestionar mejores oportunidades para la comunidad artística”, manifestó con efusividad.

El trabajo y la inspiración van de la mano, en conjunto hacen el camino más placentero porque no hay satisfacción profesional más grande que disfrutar lo que se hace. Su admiración por gestores culturales del país es el nacimiento de su motivación, “Me inspira el trabajo que hacen gestores culturales dentro del país, como por ejemplo: Milca Meza, Kelin Díaz, e incluso, el maestro Aurelio Martínez que ha representado a la comunidad garífuna internacionalmente”, concluyó.