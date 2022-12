Espléndida velada de Más Música, Más Esperanza

Durante dos horas, los músicos de la orquesta Más Música, Más Esperanza, deleitaron al público con su exquisita presentación en el Teatro José Francisco Saybe.

Nimrod Rodríguez, director del proyecto, junto con unos 30 músicos, ofrecieron un especial de Navidad con piezas del artista italiano Andrea Bocelli, así como del canadiense Michael Bublé.

“It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, “Jingle Bells”, “Santa Claus Is Coming to Town” y “All I Want for Christmas Is You” son solo algunas de las melodías, alusivas a la temporada, que interpretaron los talentosos artistas hondureños.

FOTOS: Más Música, Más Esperanza brinda recital navideño a los sampedranos

Tras concluir el espectáculo, Nimrod Rodríguez dio las gracias al público que se congregó en el recinto, y también expresó su gratitud hacia sus padres.

“Gracias por creer en el talento hondureño, 100 por ciento sampedrano... Gracias papá y mamá, esto es para ustedes, los amo”, dijo el pianista.

Parte de lo recaudado en el concierto será destinado para becas a niños de escasos recursos, a quienes se les imparte clases de música. Más Música, Más Esperanza es una orquesta compuesta por jóvenes apasionados por la cultura y el arte.

El proyecto nació en 2016, año en el que realizaron su primer concierto en San Pedro Sula.