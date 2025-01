Un viaje musical con Jazz Guitar Trío

Seguidamente presentó a los músicos quienes deleitaron a la concurrencia durante una hora con piezas entre las que destacan: Minor blues Kurt, Autum leaves, The Jody grind, In a sentimental mood, Work song, Stella by starlight, Billie’s bounce, Africa, entre otras.

Luego hubo un breve receso para degustar de vino y algunos deliciosos bocadillos.

La función continuó una hora más hasta que finalmente los artistas concluyeron su presentación en medio de la ovación del público y las muestras de agradecimiento de los músicos por el apoyo recibido.