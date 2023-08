”Arte Somos”, un espacio que fomenta el arte como alternativa de entretenimiento en SPS

La joven de 23 años, casada y estudiante de Diseño Gráfico vio una oportunidad en una actividad lúdica y artística que no existía en la ciudad, su esposo y el equipo de Arte Somos abrazaron la idea desde un principio y se convirtieron en promotores del arte. “Esta idea está en mi mente y corazón desde hace mucho tiempo. Es cien por ciento para personas que no se consideran artistas, son todos bienvenidos a experimentar, transmitir y crear”, expresa la fundadora.

Este proyecto es un espacio dinámico, flexible y colaborativo; destinado a fomentar el arte como una alternativa de distracción en la ciudad. No es necesario ser un experto, vasta el interés y la curiosidad por querer hacer algo nuevo. “Hacemos nuestros eventos en diferentes restaurantes de la ciudad donde las personas pueden explorar su creatividad; convivir, comer algo rico, escuchar buena música, y participar de una experiencia creativa de pintar un cuadro, ya sea solo o con un amigo, pareja, familiar, etc.”, manifiesta Ochoa.

Limitantes. Como todo proyecto inédito que se realiza, y más en Honduras, ha sido difícil mantener el emprendimiento. “Emprender es hermoso, sobre todo en algo que te apasiona; sin embargo, es un hecho que al hacerlo te vas a topar con necesidades o limitaciones que pueden llegar a desanimarte o frustrarte. En mi caso fue difícil porque es un nuevo concepto en el país; y lastimosamente no tenemos mucho apoyo en el ámbito sociocultural”, dice Julia R. Ochoa en entrevista a Diario La Prensa.

Temas como el manejo de cuentas, buscar proveedores y peor aún manejar el tema legal del negocio fueron muchas limitantes para la joven, “soy una diseñadora y definitivamente he tenido que aprender muchas cosas y sobre todo reconocer que no puedo hacerlo todo yo sola y que necesito ayuda. Hace un mes y medio oficialmente realizamos el primer evento de Arte Somos; sin embargo, es un proyecto que he venido trabajando poco a poco”, continúa.