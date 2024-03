Vendedores cerraron paso frente a la catedral de San Pedro Sula

Esta noche, varios vendedores ubicados en las cercanías del parque central de San Pedro Sula quemaron llantas y cerraron durante varias horas la tercera avenida.

De acuerdo a ellos, esta acción ocurrió debido a que la alcaldía sampedrana los desalojaría para dejar el paso libre a peatones y vehículos.

Algunos manifestaron que no se moverán, que no dejarán sus puestos. Que no hubo un acuerdo con las autoridades. "Somos personas luchadoras, trabajadoras, vivimos el día a día, tenemos deudas (...) Estamos dispuestos a colaborar, siempre y cuando respeten nuestros derechos", dijo uno de los vendedores.

Hasta este momento todo transcurre de forma pacífica, en el lugar está la Policía Municipal para evitar cualquier conflicto que ponga en riesgo la vida de las personas.

Por su parte, las autoridades municipales dijeron que no hay desalojo, lo que ellos piden es que los puestos de venta próximos a la catedral sampedrana se retiren para realizar mantenimientos, previo a la Semana Mayor.

Cabe aclarar que los vendedores dijeron que no se moverán y vigilarán sus puestos; no obstante, decidieron no seguir quemando llantas y limpiaron las calles para que todo vuelva a la normalidad.