Ocho enfermedades afectan a sampedranos por descuidos

San Pedro Sula

Diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, infecciones respiratorias e infecciones gastrointestinales, son los principales males captados en el hospital Mario Rivas por falta de medicina preventiva.

La medicina preventiva se refiere a revisiones rutinarias con médicos para descartar el desarrollo de enfermedades. La gente va a los hospitales hasta que se han complicado, no hay cultura de prevención de la salud y ese es un mal generalizado en los hondureños que debe cambiar, según médicos consultados por LA PRENSA.

En el hospital noroccidental Mario Catarino Rivas se trata una media de 800 pacientes mensuales con estas condiciones, según detalló William Miranda, médico asistencial de este centro.

El galeno dijo que la mayoría de las dolencias son cardiovasculares, pero también hay alta incidencia de males psiquiátricos por la falta de conciencia de las enfermedades mentales.

“Las recomendaciones que podemos dar relacionadas a diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias, que son descontrol en el colesterol, es que se debe realizar al menos un control anual con un médico. Esto para descartar cualquier indicio de que se estén desarrollando estas enfermedades. En cuanto a las infecciones mencionadas, la mayoría son autolimitadas, los pacientes no buscan una atención al inicio de los síntomas y lo que se recomienda es que al tener diarrea, dolor abdominal, dolor al tragar, catarro, no se espere ni tres días para poder iniciar un tratamiento adecuado y no auto medicarse por recomendación de personas no calificadas”, finalizó.

En el Rivas no hay medicamentos para algunas de las enfermedades antes mecionadas. Óscar Díaz, especialista en medicina interna y cuidados intensivos, del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y del Mario Rivas, dijo que realizando medicina preventiva se pueden evitar muchas enfermedades.

Dijo que en Honduras es una tragedia la alta incidencia de la enfermedad renal crónica, asociada a la hipertensión y diabetes, ambas enfermedades controlables. Es decir que la gente espera y se complica con otros males y luego ya tienen que depender, en este caso de diálisis. “Todo esto por no cuidarse, por no revisar los niveles de azúcar en su sangre, su presión, desarrollar un sobrepeso”, comentó.

Dijo que con medicina preventiva se puede evitar las complicaciones asociadas a la obesidad, disminuir las posibilidades de diabetes, mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular, problemas del sueño.

“Se debe seguir un régimen de alimentación y ejercicio”, comentó. Agregó que en Honduras, hay una epidemia de “traumas”, pacientes que resultan con discapacidades generadas en accidentes simplemente por no respetar las reglas de tránsito.