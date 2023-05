Nueva empresa extranjera asumiría funciones de EEH

En la explicación que ejecutivos les dan a los empleados de la EEH , es que se trata de una unidad ejecutora, que será manejada por una empresa internacional que aún no se ha escogido, la selección está entre Manpower, PriceWaterhouse y dos empresas más, que no revelaron sus nombres.

Son más de 1,480 empleados que pasarán de la EEH a esta Unidad Ejecutora (empresa internacional), las oficinas de atención al cliente de la EEH, unas 27 a nivel nacional se mantendrán, ahora operadas por la empresa que seleccionen. “Todo se va a mantener, son 48 contratos de arrendamiento y solo menos del 5% no están aceptando, más que todo planteles y bodegas”, explican.

En la grabación de la reunión, se escucha cómo los empleados, actualmente de EEH, tienen muchas dudas, sobre todo porque indican que su contrato laboral con la empresa colombiana “es por tiempo indefinido”.

Una de las preocupaciones de los empleados es que el 18 de agosto, la EEH tiene que haber liquidado a todos sus trabajadores, de no hacerlo, podrían haber atrasos y no comenzar operaciones el 19 de agosto como se tiene previsto. “Hay unos pagos que la Enee le hace a la EEH para evitar estas contingencias, que es un honorario fijo que se le paga, el contrato lo contempla, ellos (EEH), nos han dicho de manera reiterada que tienen el presupuesto para liquidar a los trabajadores al termino del contrato, si EEH no liquida la Enee no paga”, asegura quien lidera la reunión.

Diario LA PRENSA buscó la reacción del ministro de Energía y gerente interino de la Enee, Erick Tejada, pero al cierre de la edición no se tuvo respuesta por parte del funcionario.