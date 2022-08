Más de la mitad de las mipymes en Honduras no venden en línea

El primero es que no saben cómo hacerlo, el segundo es que sienten temor que no les vaya bien y el tercero creen que será oneroso.

Ninguna de las empresas participantes tenían visibilidad en la web no contaban con una página en donde poder vender directamente a sus clientes. De acuerdo a expertos hay tres principales obstáculos en los emprendedores que aún no dan el salto a la digitalización.

La emprendedora reconoce que le costó dar el salto a la digitalización pero que los beneficios han sido muchos. “Cambia totalmente, se agiliza la venta, se optimiza el tiempo, el cliente puede hacer preguntas, ver el catálogo de productos, la pandemia lo cambió todo y creo que debemos ir cambiando, ir transformándonos, pueden pagar de forma segura y acceder desde su celular”, expresó Sánchez.

Modernización

El negocio lo comenzaron su abuelo y su papá hace varios años pero es ahora que Johan Osorto está dándole mayor impulso a productos lácteos Nelly por medio del comercio electrónico.

La empresa que genera más de 50 empleados y con presencia en el Centro, Occidente y San Pedro Sula no contaba con una página web en donde pudieran ofrecer y vender sus productos en línea. “No habíamos dado el salto, por temas de gasto, no sabíamos qué tanto iba a costar y qué tan complicado era manejar una página web pero gracias al conocimiento que nos dieron vemos que no es difícil tener una página de venta”, compartió Osorto, quien manifestó que cada día se actualiza más en cómo aumentar sus ventas por medio del comercio electrónico.

Contó que han logrado aumentar sus ventas por medio de los pedidos y envíos a domicilio a través de la plataforma web.

Ricardo Irías, director de Sube Latinoamérica, declaró que más de la mitad de las mipymes en honduras aún no venden en línea, es decir no cuentan con una página web y otros ni siquiera con redes sociales.