Incertidumbre política frena fuerte inversión en la maquila

Agregó que “hay que preguntarnos por qué Honduras no ha logrado traer siquiera un 5% de la masiva inversión que se está yendo a México, que podría evitar que cada vez más hondureños migren de forma irregular a otros países”. Al consultarle sobre si la inversión extranjera no está llegando a las maquilas respondió: “muy poca, debería llegar diez veces más, lo que llega son migajas”.

“China no es fácil, lo digo con propiedad porque los conozco, ya hemos tenido varias inversiones con ellos, necesitamos gente entendida en comercio internacional y con alta capacidad de negociación para que no nos pase lo que le ocurrió a Ecuador, a Costa Rica y a El Salvador, los políticos hicieron las relaciones diplomáticas y negociaron temas económicos sin el conocimiento apropiado, fueron negociaciones que dieron más ventaja a China que a estos países”, apuntó.

Mario Canahuati, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), declaró que se podrían seguir perdiendo empleo de continuar la confrontación del gobierno a la empresa privada, y el clima de incertidumbre. Canahuati indicó que como industria se siguen reuniendo con empresarios asiáticos, americanos y canadienses y de generar el clima de inversión se podrían concretar inversiones arriba de los $600 a $1,000 millones en 2024, esto si la ley de Justicia Tributaria tal como está no es aprobada.

Además de la pérdida de empleos por el cierre de maquilas, nuevas inversiones están estancadas y podrían elegir otro país si se aprueba tal como está la ley de Justicia Tributaria , ya que esta no incentiva el desarrollo de Honduras , aseguran empresarios.

En febrero de este año se inauguró dentro del parque industrial Green Valley, una planta maquiladora llamada Northern Textiles, perteneciente a la división textil del Grupo Karim’s y que tiene como socio estratégico a la empresa Next Level Apparel de EE UU. Siguiendo con su expansión, el Grupo Karim’s Global se ha asociado recientemente con el fabricante mundial de prendas de vestir con sede en Seúl, Hansae Co., Ltd., para expandir el abastecimiento y la producción de telas en América Central.

La colaboración entre estos dos líderes de la industria está destinada a mejorar su competitividad en la región y fomentar el crecimiento a mediano y largo plazos. La asociación se formalizó con la firma de un memorando de entendimiento, el 13 de julio entre Hansae y Northern Textiles.